Фестиваль «Крымская весна» в Москве посетили более 800 тысяч человек
Москва, 18 марта, 2019, 23:45 — ИА Регнум. Более 800 человек стали участниками проходившего в Москве фестиваля «Крымская весна». Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Фестиваль «Крымская весна» на Манежной площади
Отмечается, что посетителями фестиваля стали как москвичи, так и гости столицы. «Нарушений общественного порядка при проведении мероприятий не допущено», — отметили в МВД.
Фестиваль «Крымская весна» проходил с 16 по 18 марта на 13 различных площадках Москвы. В программу мероприятий вошли спектакли, концерты, творческие вечера и мастер-классы. Гости фестиваля также могли попробовать крымскую кухню и приобрести продукты, привезенные с полуострова.
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