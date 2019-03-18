Москва, 18 марта, 2019, 23:45 — ИА Регнум. Более 800 человек стали участниками проходившего в Москве фестиваля «Крымская весна». Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Крымская весна» на Манежной площади

Отмечается, что посетителями фестиваля стали как москвичи, так и гости столицы. «Нарушений общественного порядка при проведении мероприятий не допущено», — отметили в МВД.

Фестиваль «Крымская весна» проходил с 16 по 18 марта на 13 различных площадках Москвы. В программу мероприятий вошли спектакли, концерты, творческие вечера и мастер-классы. Гости фестиваля также могли попробовать крымскую кухню и приобрести продукты, привезенные с полуострова.

Читайте также: Морепродукты, цветы и ароматы: Москва празднует пятилетие возвращения Крыма