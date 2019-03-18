Брюссель, 18 марта, 2019, 23:44 — ИА Регнум. В ходе совместной пресс-конференции с верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Федерикой Могерини глава МИД КНР Ван И охарактеризовал отношения КНР и ЕС как «стратегическое партнерство», взгляды и подходы которых в основных вопросах современной повестки высокого уровня совпадают, сообщает 18 марта Синьхуа.

Kremlin.ru Си Цзиньпин

По оценке китайского министра, у сторон имеются разногласия, но их меньше, чем совпадений взглядов по ключевым вопросам. Ван И считает, что Китай и Европа достигли «десяти консенсусов» по противодействию односторонним подходам, поддержанию ведущей роли ООН, открытости мировой экономики торговли, мирном урегулировании споров, поиске совместных ответов на глобальные вызовы, соблюдении режима нераспространения ядерного оружия, продвижении устойчивого развития и т. д.

Могерини поддержала эту оценку, выступив за углубление взаимопонимания между сторонами диалога.

Отметим, что Ван И находится в Брюсселе, где участвует в проходящем там заседании Совета ЕС. Стороны обсуждают двусторонние отношения, вопросы международной повестки, а также занимаются подготовкой саммита ЕС — КНР, который запланирован на 9 апреля.