Вашингтон, 18 марта, 2019, 23:37 — ИА Регнум. США передали самопровозглашенному главе Венесуэлы Хуану Гуайдо дипломатические объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке, 18 марта передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Согласно заявлению представителя Гуайдо, венесуэльская оппозиция получила контроль над двумя зданиями минобороны Венесуэлы в Вашингтоне и консульством в Нью-Йорке.

В ближайшие дни оппозиция рассчитывает завладеть посольством Венесуэлы в Вашингтоне.

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