«Президенту» Гуайдо передали дипломатические объекты Венесуэлы в США
Вашингтон, 18 марта, 2019, 23:37 — ИА Регнум. США передали самопровозглашенному главе Венесуэлы Хуану Гуайдо дипломатические объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке, 18 марта передает агентство Reuters.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
США
Согласно заявлению представителя Гуайдо, венесуэльская оппозиция получила контроль над двумя зданиями минобороны Венесуэлы в Вашингтоне и консульством в Нью-Йорке.
В ближайшие дни оппозиция рассчитывает завладеть посольством Венесуэлы в Вашингтоне.
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