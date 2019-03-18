Калининград, 18 марта, 2019, 23:28 — ИА Регнум. Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США приблизился к границам Ленинградской области со стороны Финского залива. Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса Plane Radar.

U.S. Air Force Стратегический бомбардировщик B-52

По данным сервиса, стратегический бомбардировщик B-52, который способен нести на борту ядерные бомбы, сперва направился к границе Калининградской области. Там он сымитировал ядерную бомбардировку базы Балтийского флота. Затем B-52 полетел в сторону Санкт-Петербурга.

Находясь в воздушном пространстве Эстонии бомбардировщик приблизился к Санкт-Петербургу на 191 километр.

Полет бомбардировщика проходил на высоте около восьми тысяч метров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 марта Boeing B-52H Stratofortress ВВС США также совершал полёт к границам Калининградской области и имитировал ядерный удар по базе Балтийского флота. Бомбардировщик вылетал с авиабазы на территории Великобритании.

16 марта США перебросили в Великобританию сразу несколько Boeing B-52H Stratofortress.