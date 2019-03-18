Пекин, 18 марта, 2019, 23:27 — ИА Регнум. В январе и феврале 2019 года на 7% в годовом исчислении выросли бюджетные доходы КНР, которые составили почти 4 трлн юаней (почти 600 млрд долларов), сообщает 18 марта Синьхуа со ссылкой на официальные данные, опубликованные министерством финансов КНР.

David Dennis Китайская юань

За указанный период времени поступления в центральный бюджет составили почти 2 трлн юаней. Доходы в региональные и местные бюджеты возросли почти на 7,5% и также достигли уровня в 2 трлн юаней.

Отметим, что подведение первых итогов финансово-бюджетной деятельности в КНР в 2019 году проходит вскоре после завершения ежегодной сессии ВСНП, на которой премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в правительственном отчетном докладе показал существенный рост китайской экономики и социальной ситуации во всех основных сферах.