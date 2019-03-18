Бамако, 18 марта, 2019, 23:18 — ИА Регнум. Вооруженные боевики атаковали военный лагерь в центральном Мали, в результате нападения погибли 23 военнослужащих, 18 марта передает агентство Associated Press.

Marco Bellucci Мали

Согласно заявлению военных, нападение произошло в воскресенье, 17 марта, вблизи поселения Диура. Нападавшие были хорошо вооружены.

В настоящий момент неизвестно, какая группировка стоит за нападением — в Мали действует немалое количество сепаратистских и исламистских группировок.

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