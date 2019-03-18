Москва, 18 марта, 2019, 23:16 — ИА Регнум. В Москве считают, что Западу пора перестать «заниматься политиканством» в вопросе Крыма и прислушаться к голосу жителей полуострова, проголосовавших на референдуме за воссоединение с Россией. Об этом говорится в распространённом 18 марта комментарии МИД России в связи с заявлениями ЕС и НАТО по Крыму.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Пора признать сделанный населением Крыма и Севастополя демократический выбор и обратить внимание на позитивные изменения в его жизни в составе Российской Федерации, как это уже сделали многочисленные неангажированные представители общественных и политических кругов западных стран», — отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини выступила с заявлением в связи с пятой годовщиной референдума в Крыму, в котором указала, что ЕС считает воссоединение Крыма с Россией нарушением международного права и сохраняет «приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины».

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