Пекин, 18 марта, 2019, 23:16 — ИА Регнум. В Пекине открывается первый стратегический диалог между министрами иностранных дел Китая и Пакистана, сообщает 18 марта Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Гэн Шуана, сделанное им на ведомственном брифинге в Пекине.

Nain Malik На китайско-пакистанской границе

Как договорились обе стороны, в ходе диалога роль сопредседателей на себя возьмут главы МИД двух стран Ван И и Мехмед Куреши.

Отметим, что нынешняя активизация Китая на пакистанском направлении по времени совпала с обострением ситуации в отношениях между Индией и Пакистаном.