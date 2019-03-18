Сан-Паулу, Бразилия, 18 марта, 2019, 23:00 — ИА Регнум. Школа в бразильском Сан-Паулу, которая была закрыта после массового убийства на прошлой неделе, снова принимает учеников, 18 марта передает агентство Associated Press.

Carlos Ebert Школьники

14 марта в результате атаки двоих налетчиков в школе в Сузано погибли 10 человек, в том числе пятеро учеников, учитель, школьный администратор и двое убийц.

Нападавшие были опознаны полицией как 17-летний Гильерме Тауччи Монтейро и 25-летний Энрике де Кастро.

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