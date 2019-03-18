Утрехт, Нидерланды, 18 марта, 2019, 22:55 — ИА Регнум. Власти Нидерландов приняли решение о понижении уровня террористической угрозы, объявленной после стрельбы в городе Утрехте, передаёт агентство Reuters.

Стрельба

Как сообщается, уровень угрозы понижен в связи с задержанием полицией подозреваемого.

Днём 18 марта в Утрехте мужчина открыл стрельбу в трамвае, в результате чего погибли три человека. После инцидента уровень террористической угрозы в регионе был повышен до максимального.

По подозрению в причастности к нападению был задержан 37-летний уроженец Турции.