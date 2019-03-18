Симферополь, 18 марта, 2019, 22:38 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин пошутил про нехватку средств у евреев на синагогу в Крыму. Шутка прозвучала во время встречи российского лидера с крымской общественностью.

Руководитель еврейской общины Крыма Бенджамин Вольф рассказал Владимиру Путину о том, что в Севастополе строится синагога, однако в строительстве возникли задержки из-за нехватки средств.

При этом Вольф подчеркнул, что синагога обязательно будет завершена к концу 2019 года и пригласил Владимира Путина на её открытие.

Российский лидер иронично прокомментировал данную ситуацию.

«У евреев проблемы с финансами. Только в Крыму это возможно», — пошутил глава государства.