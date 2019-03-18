Киев, 18 марта, 2019, 22:30 — ИА Регнум. За период с начала военной операции Киева против Донецкой и Луганской Народных Республик погибли почти три тысячи украинских военных. Об этом 18 марта заявил президент Украины Пётр Порошенко.

U.S. Army Europe

«2955 украинских воинов, в том числе один сегодня ночью, отдали свою жизнь для того, чтобы мы с вами могли строить свободное независимое государство», — сказал Порошенко на заседании совета регионального развития в Ровенской области.

Напомним, согласно озвученным в январе данным мониторинговой миссии ООН по правам человека, всего жертвами вооружённого конфликта в Донбассе с 2014 года стали уже около 13 тысяч человек. Из них 4 тысячи человек составили потери ВСУ, 5,5 тысячи — потери сил ДНР и ЛНР, 5,5 тысячи — гражданские лица. Ранения за время конфликта, по данным ООН, получили около 30 тысяч человек.