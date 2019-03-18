Нью-Йорк, США, 18 марта, 2019, 22:23 — ИА Регнум. Все основные индексы фондового рынка США завершили торги понедельника в «зеленой зоне», 18 марта передает агентство Reuters.

Benoît Prieur Уолл-стрит

Индекс Dow Jones вырос на 31,79 пункта (0,12%), до 25 880,66 пункта, индекс S&P 500 вырос на 8,17 пункта (0,29%), до 2830,65 пункта, индекс Nasdaq вырос на 21,45 пункта (0,28%), до 7709,98 пункта.

На настроении рынка сыграло приближающееся заседание ФРС США, от которого ожидают «взвешенных» решений по изменению базовой процентной ставки.

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