Ученики школы в Сербии устроили «сидячую забастовку»
Белград, 18 марта, 2019, 22:10 — ИА Регнум. Несколько десятков учеников одной из школ в Сербии пришли к полицейскому участку в Белграде и устроили «сидячую забастовку», 18 марта передает агентство Associated Press.
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Задержание
Школьники требуют выпустить из-под ареста своего одноклассника, который был задержан за участие в массовых беспорядках.
После беспорядков в Белграде в субботу, 16 марта, власти Сербии задержали 18 человек.
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