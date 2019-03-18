Симферополь, 18 марта, 2019, 22:08 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин на украинском языке обратился к властям Украины. Обращение прозвучало сегодня, 18 марта, в ходе встречи Путина с представителями крымской общественности.

Kremlin.ru Владимир Путин

Напомним, сегодня Владимир Путин прибыл на полуостров, чтобы принять участие в торжествах по случаю пятой годовщины возвращения Крыма в состав России. Российский лидер побывал в Севастополе, дал старт работе двух новых теплоэлектростанций — Балаклавской и Таврической ТЭС, встретился с общественностью, а вечером посетил праздничный митинг-концерт.

В ходе встречи с общественностью зашёл разговор об отношениях с Украиной.

Путин подчеркнул, что российский и украинский народы никогда не ссорились, но вот нынешняя украинская власть оставляет желать лучшего и Кремль не может с ней взаимодействовать.

«Так и хочется спросить по-украински: «З глузду з'їхав, чи шо?» С ума сошел?» — сказал Путин, имея в виду власть в Киеве.