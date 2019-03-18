Париж, 18 марта, 2019, 21:55 — ИА Регнум. Правительство Франции вновь оказалось в ловушке из-за насилия, к которому прибегли «жёлтые жилеты». Субботние инциденты на Елисейских полях вызвали не только шквал критики со стороны оппозиции: два министра, внутренних дел и экономики, были вызваны в Сенат для дачи объяснений. Об этом сообщает испанское издание El Mundo.

Randy Colas Французская полиция

Французский премьер-министр Эдуар Филипп два часа встречался с различными министрами и готов объявить о новых мерах сегодня, 18 марта, после разговора с президентом страны. Эммануэль Макрон, со своей стороны, пообещал принятие «серьёзных решений» после совещания «кризисного кабинета», организованного незадолго до полуночи еще в субботу. Президент собирался провести конец недели на лыжном курорте со своей семьей, но был вынужден вернуться в столицу.

Перед лицом очевидности правительству ничего не оставалось, как признать просчеты в действиях полицейских. «Было недостаточно [их усилий], чтобы сдержать насилие и помешать нарушителям. Необходимо учесть все последствия этих неудач», — сказали представители кабинета. Это особенно важно потому, что минувшая суббота позиционировалась «жёлтыми жилетами» как ультиматум правительству.

Министр внутренних дел Кристоф Кастанер и министр экономики Брюно Ле Мэр должны будут объясниться перед двумя комиссиями верхней палаты парламента во вторник. Кастанеру предстоит доложить о мерах, которые он предпринял в качестве «реакции на инциденты», а Ле Мэру — рассказать о последствиях произошедшего для «торговых отношений и репутации Франции». Сегодня министр экономики должен встретиться со своим коллегой из финансового ведомства, чтобы оценить ущерб.

Всего на главной улице Парижа и в её окрестностях пострадали 80 учреждений и заведений, 20 из них подверглись ограблению или поджогу. 200 человек были задержаны полицией. Представители различных профсоюзов и полицейские шефы сообщили, что получили распоряжение использовать слезоточивый газ и водометы, однако практически не прибегали к такому спорному средству, как каучуковые пули. Именно они привели к многочисленным травмам.

Действия полиции были раскритикованы всей политической оппозицией. При этом некоторые обвинили и исполнительную власть непосредственно. «Это насилие на руку правительству», — заявил Эрик Сьотти из правой партии «Республиканцы». «Необходимо рассмотреть этот вопрос», — добавила лидер ультраправых Марин Ле Пен, а глава Социалистической партии Оливье Фор посчитал, что правительство действовало в соответствии с «логикой безопасности, позволяющей уклониться от социальных дебатов».

Мэр Парижа, социалистка Анн Идальго, прокомментировала произошедшее так: «Я жду разъяснений. Мы переживаем тяжелый социальный и политический кризис. Этот кризис больше продолжаться не может».