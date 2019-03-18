Мадрид, 18 марта, 2019, 21:53 — ИА Регнум. На этот вторник, 19 марта, намечена новая встреча в рамках переговоров между Еврокомиссией, Европейским советом и парламентом, на которой будет предпринята попытка разблокировать соглашение о безвизовом режиме между Соединенным Королевством и ЕС на случай «жесткого Брексита».

Ayala Гибралтар

Приближение к концу срока, заложенного в 50-й статье (он истечет 29 марта), заставило начать нервничать политиков из комиссии, опасающихся, что текущая ситуация будет иметь катастрофические последствия для всех участников, пишет сегодня, 18 марта, испанское издание ABC.

За блокировку соглашения ответственен британский евродепутат из Лейбористской партии Клод Мораес, который решил выступить защитником гибралтарцев, «даже если это будет последнее, что он сделает перед тем, как покинуть Европейский парламент». Чтобы избежать коллапса в ситуации с визами, комиссии придётся отчасти удовлетворить его требования, хотя бы и ценой интересов Испании.

Как рассказали ABC источники, хорошо знакомые с ситуацией, Еврокомиссия сейчас размышляет над формулировкой, которая удовлетворила бы Мораеса, а для этого придётся избежать употребления слова «колония» по отношению к Гибралтару.

Клод Мораес — член экспертной группы по соглашению о безвизовом режиме, которое должно быть одобрено как Европейским советом, так и парламентом: от обоих органов власти требуется согласие с предложением комиссии. Вплоть до текущего момента все попытки «триалога» между европейскими институтами проваливались из-за того, что Мораес отказывался принять упоминание «колонии Гибралтар» в перечне территорий, к которым будет применимо соглашение.

Руководство Европейской народной партии в парламенте пыталось отстранить Мораеса от рассмотрения документа, поскольку мысль доверить британцу переговоры с Соединенным Королевством не выглядела достаточно убедительной. По этому поводу лидер испанского отделения Народной партии Эстебан Гонсалес Понс отправил письмо главе конференции председателей комиссии — шведскому либеральному политику Сесилии Викстрем.

Однако решение насчет отстранения британца должна была принимать конференция, а на её последнем собрании на прошлой неделе отсутствие представителя социалистов (к которым принадлежит Мораес) не позволило рассмотреть этот вопрос.

Сейчас положение дел таково, что Еврокомиссия встревожена неотложностью стоящей перед ней проблемы. В Брюсселе хотят как можно быстрее подготовить план чрезвычайных действий, чтобы избежать наиболее драматических последствий Брексита без соглашения, если он все же произойдет.

Первое из таких последствий — то, что ввиду отсутствия правовых отношений в этом поле граждане Великобритании превратятся для ЕС в иностранцев и должны будут запрашивать визу и платить по 60 евро при каждой поездке на континент. То же самое, разумеется, справедливо и для европейцев, желающих посетить Соединенное Королевство.