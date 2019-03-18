Киев, 18 марта, 2019, 21:52 — ИА Регнум. Как и ожидалось, министерство иностранных дел Украины выразило бессильный протест из-за визита президента Российской Федерации Владимира Путина сегодня, 18 марта, в Крым. Соответствующее заявление выпустила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Иллюстрация: Цитата м/ф «Баба Яга против!» реж.Владимир Пекарь. 1979. СССР Баба Яга против!

«В связи с визитом Путина в АР Крым и Севастополь российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста», — сказано в заявлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пришедшие на Украине к власти бандеровцы и их приспешники не смирились с потерей Крыма и продолжают считать полуостров своей территорией.

Каждый раз, когда в Крым приезжает кто-либо из российского руководства, МИД Украины шлёт в МИД России «решительный» протест, на который никто не обращает внимания.

Напомним, что сегодня Владимир Путин побывал в Крыму, где он принял участие в торжественных мероприятиях по случаю пятой годовщины возвращения полуострова в состав России.