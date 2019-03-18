Сана, 18 марта, 2019, 21:34 — ИА Регнум. «Норвежский совет по беженцам» (Norwegian Refugee Council, NRC) утверждает, что число жертв среди гражданского населения в Йемене не уменьшилось, несмотря на хрупкое перемирие в Ходейде, 18 марта передает агентство Associated Press.

Voice of America После авиаудара. Йемен

«Боевые действия усиливаются в других частях страны, с разрушительными последствиями для гражданского населения», — говорится в заявлении правозащитной организации.

Согласно заявлению NRC, в двух провинциях Йемена — Хадже и Таизе — число жертв среди гражданских за три месяца практически удвоилось и достигло 164 и 184 соответственно.

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