Москва, 19 марта, 2019, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 19 марта, Госдума рассмотрит во втором, основном чтении законопроект о порядке выпуска и обращения на территории РФ так называемых цифровых финансовых активов, сообщает ИА REGNUM.

Криптовалюта

Речь идет о введении в правовое поле РФ выпуска и обращения различных криптоинструментов и других цифровых инструментов. Изначально подразумевалось, что законопроект урегулирует обращение наиболее популярных сегодня цифровых финансовых активов. В частности, первоначальная редакция документа прописывала в законе понятие криптовалют и токенов.

Кроме того, инициатива предлагала также дать определение процессу добычи и выпуска криптовалют — майнингу — и прописать это понятие в законе. Депутаты также не исключали дальнейшего налогообложения подобных операций. Между тем ко второму чтению документ был практически полностью переписан.

Криптовалют не будет

Так, профильный комитет Госдумы по финрынку изменил основные положения законопроекта. Теперь в нем нет определений «криптовалюта», «токен» и «майнинг». Вместо этого депутаты прописали в документе общее понятие «цифровые финансовые активы», а также правила и порядок их выпуска и обращения.

Цифровыми финансовыми активами предлагается считать цифровые права, а также денежные требования и права по эмиссионным ценным бумагам.

Выпуск, учет, а также обращение и все операции с такими активами можно будет производить только через специально созданную для этого информационную систему, выпускающую цифровые финансовые активы. Вести такую систему будут специальные операторы — российские компании, входящие в соответствующий реестр. Контроль за функционированием такого реестра возьмет на себя Центробанк. Таким образом, регулятор будет следить за выпуском и обращением цифровых финансовых активов на территории РФ.

Ограничение и горизонты

Ко второму чтению профильный комитет также прописал особые требования к лицам, которые смогут вкладывать средства в цифровые финансовые активы. Так, законопроект в его текущем виде позволяет непубличным компаниям использовать цифровые финансовые активы в своем капитале.

Между тем право физлиц на операции с новым типом активов будет ограниченным. В частности, Центробанк сможет устанавливать ограничения для граждан по вложению средств в цифровые инструменты. Законопроект устанавливает право регулятора оценивать риск цифровых финансовых активов и в соответствии с этим определять, могут ли их приобретать неквалифицированные инвесторы. В то же время в Госдуму в декабре 2018 года был внесен законопроект, который ужесточает требования к инвесторам, которых можно считать квалифицированными. К ним предлагается относить только тех граждан, во владении у которых есть активы на сумму минимум 10 млн рублей. При этом физлица относятся к неквалифицированным инвесторам. Другими словами, если эти законы будут приняты, то граждане в большинстве случаев не смогут приобретать цифровые финансовые активы, поскольку эти инструменты будут считаться активами с высокой степенью риска.