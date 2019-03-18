Киев, 18 марта, 2019, 21:01 — ИА Регнум. На Украине возбуждено уголовное дело по факту пожара в магазине кондитерской компании Roshen. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шоколадный король

Как уточняется, дело возбуждено по статье об умышленном уничтожении имущества путём поджога, а также статье о хулиганстве.

По данным полиции, в совершении поджога подозревается участник одной из «радикальных экстремистских организаций».

Как передавало ИА REGNUM, пожар произошёл сегодня в магазине принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко компании Roshen, расположенном на Крещатике в центре Киева. В результате инцидента никто не пострадал.