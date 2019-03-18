Москва, 18 марта, 2019, 21:06 — ИА Регнум. В Москве 18 марта завершился фестиваль «Крымская весна», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Крымская весна» на Манежной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Крымская весна» на Манежной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Крымская весна» на Манежной площади

Столица отмечала пятилетие воссоединения России с полуостровом Крым, вспоминала события весны 2014 года. На фестивале у москвичей и гостей города была возможность больше узнать о южном регионе. Посетителей площадок знакомили с крымской кухней, географией, традициями и ремёслами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Крымская весна» на Манежной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Крымская весна» на Манежной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Крымская весна» на Манежной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Крымская весна» на Манежной площади

Всего в Москве работало 13 площадок фестиваля, в том числе четыре в центре, а три в крупных парках: в «Зарядье», «Сокольниках» и парке Горького.

Гостей развлекали спектакли, хореографические номера, а также концерт и беседы в литературном клубе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Крымская весна» на Манежной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Крымская весна» на Манежной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Крымская весна» на Манежной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Выступление музыкального коллектива KAVer Band на Тверской площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Крымская весна» на Манежной площади

По словам хореографа Александра Палкина, который проводит танцевальные мастер-классы и флешмобы в рамках фестивальной площадке на Тверской, публика активно откликается.

«По сравнению с другими мероприятиями, население более жизнерадостно. Ведь мы отмечаем общенациональный праздник», — отметил хореограф.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мастер-класс по выпечке

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Крымская весна» на Манежной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Мастер-класс «Крымский букет»

Как сообщало ИА REGNUM, в музее современной истории России представлена экспозиция, посвящённая возвращению Крыма в состав РФ. В числе экспонатов ручка, которой подписали договор о присоединении Крыма в состав РФ, форма народного ополчения, флаг Республики Крым, документы.