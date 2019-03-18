Последний день «Крымской весны» в Москве – фоторепортаж
Москва, 18 марта, 2019, 21:06 — ИА Регнум. В Москве 18 марта завершился фестиваль «Крымская весна», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Столица отмечала пятилетие воссоединения России с полуостровом Крым, вспоминала события весны 2014 года. На фестивале у москвичей и гостей города была возможность больше узнать о южном регионе. Посетителей площадок знакомили с крымской кухней, географией, традициями и ремёслами.
Всего в Москве работало 13 площадок фестиваля, в том числе четыре в центре, а три в крупных парках: в «Зарядье», «Сокольниках» и парке Горького.
Гостей развлекали спектакли, хореографические номера, а также концерт и беседы в литературном клубе.
По словам хореографа Александра Палкина, который проводит танцевальные мастер-классы и флешмобы в рамках фестивальной площадке на Тверской, публика активно откликается.
«По сравнению с другими мероприятиями, население более жизнерадостно. Ведь мы отмечаем общенациональный праздник», — отметил хореограф.
Как сообщало ИА REGNUM, в музее современной истории России представлена экспозиция, посвящённая возвращению Крыма в состав РФ. В числе экспонатов ручка, которой подписали договор о присоединении Крыма в состав РФ, форма народного ополчения, флаг Республики Крым, документы.