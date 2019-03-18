Париж, 18 марта, 2019, 20:50 — ИА Регнум. Правительство Франции ввело запрет на проведение протестных акций «желтых жилетов» на Елисейских Полях в Париже, а также в центральных районах Тулузы и Бордо, 18 марта передает агентство Associated Press.

Ella87 Желтые жилеты

Согласно заявлению премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа, запрет вводится для «наиболее пострадавших» районов на неограниченный срок.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта очередная субботняя акция «желтых жилетов» на Елисейских Полях вновь закончилась столкновениями с полицией, вандализмом и поджогами.

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