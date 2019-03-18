Мапуту, 18 марта, 2019, 20:40 — ИА Регнум. Президент Мозамбика Филипе Ньюси заявил, что число погибших в результате циклона и наводнения в стране может превышать 1000 человек, 18 марта передает агентство Reuters.

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«Все указывает на то, что мы можем зарегистрировать более тысячи смертей», — заявил Ньюси журналистам.

На настоящий момент в Мозамбике подтверждено 84 смерти после циклона «Идаи». Ещё 89 жертв зафиксировано в Зимбабве, 56 — в Малави.

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