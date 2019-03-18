Екатеринбург, 18 марта, 2019, 20:40 — ИА Регнум. В Екатеринбурге глыба льда снова упала на человека. В этот раз пострадала пожилая женщина-дворник, а инцидент произошёл в центре города — возле дома №5/1 на проспекте Ленина, сообщили журналистам в городском управлении МВД России.

Дарья Драй ИА REGNUM Сосульки на крышах домов

Как пишут местные СМИ, глыба рухнула прямо на голову женщины. У неё диагностировали сотрясение головного мозга. Пострадавшую госпитализировали. По некоторым данным, она находится в реанимации.

Правоохранительные органы ведут проверку по факту ЧП. Отметим, этот случай падения наледи на человека в Екатеринбурге далеко не первый. Самым резонансным стал инцидент с пенсионеркой в самом центре города. Тогда снег упал на женщину прямо со здания мэрии. Впрочем, серьёзных травм она не получила.