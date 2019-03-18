Кишинёв, 18 марта, 2019, 20:33 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон 18 марта в четвертый раз за последний месяц встретился с послом США в Кишиневе Дереком Хоганом. Как сообщил Додон, с дипломатом он обсуждал развитие политической ситуации в Молдавии после утверждения Конституционным судом результатов парламентских выборов, передает ИА REGNUM.

Presedinte.md Встреча Игоря Додона с Дереком Хоганом

Додон сообщил американскому послу, что, вероятно, уже на этой неделе подпишет указ о созыве первого заседания нового парламента. «Говорили о возможных сценариях создания легитимного парламентского большинства и дальнейшего формирования правительства», — добавил президент.

Напомним, 24 февраля в Молдавии прошли парламентские выборы. Мандаты в итоге распределились следующим образом: пропрезидентская Партия социалистов — 35 мандатов, правящая Демократическая партия — 30, оппозиционный блок ACUM — 26, партия «Шор» — семь мандатов. Еще три мандата достались независимым кандидатам, близким к Демпартии.

Наиболее вероятным сценарием является создание коалиции Демократической партии Владимира Плахотнюка и Партии социалистов Игоря Додона. Перед этим, однако, и Демпартия, и ПСРМ решили формально пригласить на переговоры блок ACUM, который сразу заявил, что не станет вести переговоров ни с Плахотнюком, ни с Додоном.

Сразу после выборов Додон также предпринял визит в Москву, где пытался убедить российских «партнеров» поддержать коалицию социалистов с Демпартией. Однако, по информации молдавских СМИ, не добился успеха.