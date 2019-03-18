Москва, 18 марта, 2019, 20:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал поправки к федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе», расширяющие основания для получения отсрочки от службы в армии, сообщает 18 марта пресс-служба Кремля.

Минобороны России Призывники

Согласно новой редакции закона, молодые люди, достигшие 18-летия ещё во время обучения в школе, теперь могут воспользоваться отсрочкой от призыва для обучения в бакалавриате, а затем — в магистратуре. Аналогичное право предоставляется также для обучения по программам среднего профессионального образования.

Закон даёт возможность получить две отсрочки от армии для получения высшего образования. Ранее учащиеся школ, достигшие 18 лет и в связи с этим использовавшие первую отсрочку, могли второй раз воспользоваться этим правом при поступлении в бакалавриат, но для продолжения обучения в магистратуре получить отсрочку уже не могли. Тем временем их сверстники, окончившие школу в 17 лет, такую возможность имели.

Поправки были вынесены во исполнение постановления Конституционного суда с тем, чтобы уравнять студентов в правах на отсрочку. Соответствующий законопроект 12 марта был принят Государственной думой, а 13 марта — одобрен Советом Федерации.