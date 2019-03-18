Москва, 18 марта, 2019, 20:27 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал поправки к Семейному кодексу РФ, согласно которым право на получение алиментов распространяется на лиц предпенсионного возраста. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

ИА REGNUM

12 марта поправки были приняты в третьем окончательном чтении Государственной думой РФ.

Статья 169 Семейного кодекса дополняется пунктом №8, согласно которому «право нетрудоспособных совершеннолетних лиц, нуждающихся в помощи, а также право нуждающегося в помощи бывшего супруга, достигшего пенсионного возраста, на алименты распространяется в том числе на лиц, достигших возраста 55 лет (для женщин), 60 лет (для мужчин)».

Напомним, что по инициативе Владимира Путина в России была определена новая категория получателей льгот — лица предпенсионного возраста, под которым подразумевается пятилетний период перед выходом на пенсию. В частности, на них распространяются положенные пенсионерам налоговые льготы — предпенсионеры не будут платить налог на имущество, налоговая база земельного налога для них будет уменьшена на величину кадастровой стоимости участка. Предполагается, что благодаря этому, граждане предпенсионного возраста смогут сэкономить в среднем порядка 2 тыс. рублей ежегодно.

Кроме того, с 1 января 2019 года введена уголовная ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста. Также предпенсионеры имеют право на прохождение дополнительных медицинских осмотров и переобучение.