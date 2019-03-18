Дербент, Дагестан, 18 марта, 2019, 20:30 — ИА Регнум. Врач скорой помощи дагестанского города Дербента Гасан С., позволивший себе некорректное поведение во время вызова, отстранен от работы до выяснения обстоятельств произошедшего. Информация об увольнении специалиста не соответствует действительности, сообщили ИА REGNUM 18 марта в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

В отношении врача ведомством организована служебная проверка. По результатам внутреннего расследования и опроса очевидцев будут приняты соответствующие меры.

Напомним, 17 марта в социальной сети Instagram распространилось сделанное на телефон видео, запечатлевшее небольшую словесную перепалку врача скорой помощи и женщины. Та достаточно эмоционально обвиняла специалиста в том, что он не только отказался помочь ребенку, но ещё и якобы нагрубил его матери. Под давлением упрёков в свой адрес Гасан С. отпустил в адрес неизвестной фразу «вон отсюда!».

Сегодня, 18 марта, пресс-служба мэрии Дербента распространила новость, что главный врач городской станции скорой помощи Девлетхан Мирзаханов уволил Гасана С. за неподобающее поведение.

Отмечалось, что жительница Дербента обратилась в скорую помощь, так как её ребёнок защемил палец руки. Бригада, как подчёркивалось в сообщении, вовремя приехала и оказала пострадавшему всю необходимую помощь. Однако после этого к Гасану С. подошла женщина — автор распространённого ролика — и спровоцировала конфликт. На ее возмущение врач ответил грубостью.