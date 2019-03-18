Симферополь, 18 марта, 2019, 20:25 — ИА Регнум. Жители Крымского полуострова долгие годы, находясь вне рамок российской государственности, сохранили в своём сердце любовь к России, показав всем силу правды и справедливости. Об этом сказал президент России Владимир Путин 18 марта на праздничном концерте в честь пятилетия воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией в Симферополе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Хочу поздравить вас с пятилетием воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это событие вошло в нашу жизнь, наше сознание и нашу историю, как Крымская весна. Это стало возможно благодаря историческому референдуму, в котором вы все приняли участие и проголосовали за это историческое решение», — отметил президент.

По его словам, поведение севастопольцев и крымчан напоминает поведение бойцов Красной армии в начале Великой Отечественной войны, когда они, прорываясь к своим, выносили на себе боевые знамена своих частей.

«Так и вы, находясь вне рамок российской государственности, многие годы сохранили в своём сердце и пронесли через эти годы любовь к нашей Родине, к России… События пятилетней давности не только привели к невероятному подъёму патриотизма во всей России, но и показали нам огромную силу правды и справедливости. Именно поэтому Россия распахнула объятия, свои сердце и душу, и с радостью и восторгом приняла вас в свою огромную многонациональную семью», — подчеркнул Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Кремля был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав РФ.