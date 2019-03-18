Питтсбург, США, 18 марта, 2019, 20:25 — ИА Регнум. 13 марта, среда: Евгений Малкин набрал своё 1000-е очко в карьере

Michael Miller Евгений Малкин

Две результативные передачи российского центра «Питтсбурга» принесли победу хозяевам льда и новое достижение в копилку Евгения.

13 марта «Питтсбург» одержал победу в домашнем противостоянии против заклятого врага «Вашингтона», переиграв соперника на две шайбы, благодаря результативным действиям россиянина Евгения Малкина. Именитый центрфорвард «Пингвинз» Малкин оформил две голевые передачи, которые позволили ему установить новый личный рекорд.

Первым результативным баллом Малкин отметился во второй половине второго периода, подыграв в голевой комбинации Филу Кесселу. «Питтсбург» исполнил продуманную комбинацию и с легкостью взял ворота «Кэпиталз», установив на табло своё лидерство — 3:2. Вторая голевая передача россиянина свершилась в середине третьей 20-минутки, принеся победный гол своей команде. Евгений отыграл на защитника Шульца, который в результате неудачного броска помог форварду Кесселу сделать своё дело на «пятаке» — 4:2.

Примечательно, что с достижением Малкина новую ступень в карьере преодолел капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, набрав своё 1200-е очко. Спустя 126 секунд после знаменательной передачи на Малкина Овечкин выступил в роли ассистента, подыграв Карлсону во взятии ворот соперника — 4:3. Таким образом, первый и второй номера с одного драфта достигли отметки в 1000 и более набранных баллов за карьеру в четвёртый раз в истории. Напомним, что в 2004 году Овечкин и Малкин были выбраны под первым и вторым номером, соответственно.

Итоговый счёт матча был установлен за минуту до финальной сирены, когда выменянный у «Флориды» Джаред Макканн отправил шайбу в пустые ворота «Кэпиталз» — 5:3.

Многообещающий центрфорвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов не упустил возможности поздравить своего коллегу по цеху со взятием новых верхов в хоккейной карьере. «Тысяча очков — это очень много. Это уровень, который покоряется очень небольшому количеству хоккеистов с высочайшим уровнем мастерства. И для этого надо долго играть в лиге. Всегда интересно смотреть за представителем уральской школы хоккея. Те, кто составляет разные рейтинги и списки, могут сами решать, кого включать туда, а кого нет. А у нас, ребят с Урала, есть своя точка зрения. Не могу утверждать, что он лучший представитель уральской школы, потому что до него были Вячеслав Быков, Сергей Макаров, но в нашем поколении он точно лучший», — цитирует высказывание Кузнецова официальный российский сегмент сайта НХЛ.

17 марта, воскресенье: «Тампа» превзошла установленные в прошлом году клубные рекорды.

Благодаря двум голевым передачам Кучерова «Лайтнинг» одержали победу над «Вашингтоном» (6:3) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Одержав победу над действующим чемпионом лиги, «Тампа-Бэй» установили новый клубный рекорд. В сезоне на счету «молний» стало 55 побед и 114 очков в 72 матчах «регулярки». Напомним, что в прошлом хоккейном году за полные 82 матча чемпионата было выиграно 54 встречи и набрано 113 очков.

Необходимо отметить, что за последние 22 года одержать 55 и более побед в сезоне удавалось только двум командам — «Детройту» в сезоне 2005−2006 годов (58 побед) и в двух сезонах подряд «Вашингтону» (2015/2016 — 56, 2016/2017 — 55).

Лидер в борьбе за «Арт Росс Трофи», как за приз лучшему бомбардиру НХЛ в регулярном сезоне, Никита Кучеров отдал две результативные передачи. Его первый результативный балл помог «молниям» открыть счёт на восьмой минуте игры. Пас Кучерова на Пойнта позднее позволил Тайлеру Джонсону изящно забросить шайбу в ворота — 1:0. Через две минуты шайба снова лежала в воротах «столичных» — 2:0, Киллорн отметился первым голом в матче. Ближе к концу периода Киллорн забросил вторую шайбу, увеличив голевое преимущество «молний» до двух шайб — 3:1. Во втором периоде лидеры турнирной таблицы были наказаны за нарушение игровых правил голом Александра Овечкина, который сократил отставание «Вашингтона» до минимума — 3:2. В решающей 20-минутке «Тампа» добила своего соперника, отличившись тремя голами в ворота Брейдена Холтби, два из которых пришлись в последний отрезок матча, когда «Кэпиталз» пропустили шайбы в оставленные пустыми ворота. Киллорн оформил «хет-трик», а Кучеров, благодаря своему коллеге, записал на свой счёт вторую голевую передачу — 6:3.

Форвард «Лайтнинг» Алекс Киллорн, оформивший «хет-трик» в воскресной победной встрече, прокомментировал новое достижение своей команды. «Побить все эти рекорды — это здорово. Но на самом деле они значат не так много. Мы просто хотим совершенствоваться, чтобы стать лучшей командой в плей-офф Кубка Стэнли», — процитировал послематчевое высказывание Киллорна официальный инсайдер лиги.