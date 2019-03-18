Брюссель, 18 марта, 2019, 20:22 — ИА Регнум. Согласно документу юридической службы ЕС, распространенному среди 27 послов Евросоюза, продление сроков Brexit возможно до 1 июля — до собрания нового созыва Европарламента, 18 марта передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

«Никакое (первоначальное) продление не может быть предоставлено после 1 июля… это сделает дальнейшее продление невозможным», — уточняется в документе.

В настоящий момент датой выхода Великобритании из ЕС всё ещё является 29 марта, однако британский парламент уже одобрил перенос Brexit на более поздний срок.

Читайте также: «Нет никаких оснований для продления Brexit» — представитель Европарламента