Москва, 18 марта, 2019, 20:16 — ИА Регнум. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и бывший командующий Военно-воздушными силами России Виктор Бондарев заявил, что в Крыму были размещены дальние бомбардировщики Ту-22МЗ. Об этом он заявил журналистам сегодня, 18 марта.

Mil.ru Бомбардировщики Ту-22МЗ

По словам Бондарева, размещение американских средств ПРО в Румынии стало очень серьезным вызовом для безопасности России. В качестве ответа на этот вызов Министерство обороны России решило дислоцировать на крымской авиабазе в Гвардейском» эскадрильи дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22МЗ.

«Этот шаг кардинально изменил баланс сил в регионе», — подчеркнул Бондарев.

Он отметил, что радиус боевого действия Ту-22МЗ позволяет доставить боезаряд в любую точку Европы и тем самым поразить любой объект вражеских систем ПРО и ПВО.