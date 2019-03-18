Москва, 19 марта, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 19 марта, Госдума примет во втором, основном чтении правительственный законопроект о пересчёте пенсий для малоимущих пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Инициатива была разработана по поручению президента РФ Владимира Путина, которое он озвучил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. В частности, законопроект изменяет систему индексации и расчёта пенсий для граждан с невысокой страховой пенсией. По закону, размер пенсии не может быть меньше прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе. В связи с этим малоимущие пенсионеры получают надбавку из федерального или регионального бюджета, чтобы их общий размер пенсии был равен прожиточному минимуму пенсионера в регионе.

Между тем с 1 января 2019 года в РФ вступил в силу закон об изменениях параметров пенсионного законодательства. Он подразумевает постепенный рост пенсионного возраста до 60 лет у женщин и 65 лет у мужчин. За счёт этого правительство планирует увеличить довольствие пенсионеров в среднем на 1 тыс. рублей в год. Таким образом, ежегодная индексация размера пенсий, названная корректировкой, составляет в среднем 7%.

Однако пенсионеры с небольшой страховой пенсией не заметили разницы после вступления закона в силу. Так, размер их пенсии вырос, но средства, поступающие в виде доплаты из бюджета, сократились, и общий размер выплаты остался на уровне прожиточного минимума пенсионера в регионе.

В связи с этим правительство предлагает новую методику расчета пенсий. Так, индексация пенсии и ежемесячной денежной выплаты будет исключена из общей суммы пенсионного обеспечения для расчета доплаты. За счёт таких нововведений правительство обеспечит размер пенсий малоимущих граждан выше уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе.

Как неоднократно отмечали депутаты, особо важно, что закон будет иметь обратную силу и начнёт действовать с 1 января 2019 года. Все не выплаченные с начала года средства пенсионеры получат в срок до 1 июля 2019 года.

В ходе обсуждения законопроекта во втором чтении профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал поправку коллег из фракции «Единая Россия». Так, правительству будет необходимо разработать методику расчёта прожиточного минимума пенсионера для каждого региона. Такое уточнение необходимо, отмечают депутаты, так как оно не позволит регионам намеренно занижать размер прожиточного минимума, чтобы размер пенсии был ниже, а доплата из бюджетной системы — выше.

«Будет чётко ясно, что должно входить в прожиточный минимум пенсионера, регионы будут обязаны включать эти величины, и расчёт величины прожиточного минимума будет честным, открытым и абсолютно объективным», — отмечал ранее один из авторов поправки, первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Депутаты планируют принять закон в третьем, окончательном, чтении 21 марта.