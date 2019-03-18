Вашингтон, 18 марта, 2019, 20:01 — ИА Регнум. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщает, что 18 декабря 2018 года у побережья Камчатки над акваторией Берингова моря взорвался метеорит. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает ВВС News.

9866112 Метеорит

Мощность взрыва метеорита составила 173 килотонны в тротиловом эквиваленте. По выделившейся энергии данное небесное тело заняло второе место после челябинского метеорита, который упал в 2013 году, за 30-летний период.

При этом взрыв данного метеорита не причинил никакого ущерба, так как произошел он над водами Берингова моря у полуострова Камчатка.

Взрыв был зафиксирован 18 декабря 2018 года. Данный взрыв более чем в десять раз превышал мощность атомной бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму. При этом энергия взрыва была на 40% меньше, чем у челябинского метеорита 2013 года. Ученые уже подсчитали, что такие крупные метеориты падают на Землю два или три раза в столетие. Метеорит вошел в атмосферу Земли почти вертикально. Его скорость составляла 32 километра в секунду.

Взрыв метеорита произошел на высоте 25,6 километра. Если бы взрыв произошел над населенной местностью, то здания получили бы повреждения.