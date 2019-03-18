Эр-Рияд, 18 марта, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Нефтяной рынок считает «обнадеживающими» действия и заявления ОПЕК — несмотря на перенос встречи стран-производителей нефти, 18 марта передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

«(Заявления) ОПЕК были достаточно обнадеживающими, чтобы заставить рынок двигаться вперед», — считает представитель Again Capital LLC Джон Килдуфф.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что ОПЕК продолжит «направлять рынок к равновесию».

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