Тверь, 18 марта, 2019, 19:50 — ИА Регнум. Первые итоги реализации Стратегии по духовно-нравственному воспитанию детей подвели в Тверской области 18 марта на заседании Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию граждан в Тверской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, провел заседание губернатор Игорь Руденя, в нем также приняли участие сопредседатель совета митрополит Тверской и Кашинский Савва, члены правительства региона, представители Законодательного собрания Тверской области, главы муниципалитетов, духовенство, уполномоченный по правам ребёнка в регионе Лариса Мосолыгина. Напомним, региональная Стратегия духовно-нравственного воспитания детей была принята в феврале 2018 года.

Тверскаяобласть.рф В Тверской области подвели первые итоги реализации Стратегии по духовно-нравственному воспитанию граждан

«Многодетные и молодые семьи с детьми должны ощущать, что они нужны нашему региону. У них должен быть дом, работа, возможность устроить каждого ребёнка в детский сад, дать ему хорошее образование. В то же время необходим комплекс мер, направленных на повышение статуса семьи, развитие тенденций создания многодетных семей», — подчеркнул губернатор Тверской области, отметив, что работа в рамках реализации стратегии должна соответствовать задачам, поставленным в послании президентом и нацпроектах.

Реализация Стратегии ведется по трем направлениям: «Семья. Ответственное родительство», «Ребенок. Школа воспитания и просвещения», «Педагог. Школа наставника». В 2018 году в рамках реализации стратегии 450 педагогов повысили свою квалификацию в рамках курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Стажировки были организованы на базе Нило-Столобенского монастыря, Старицкого Успенского монастыря, Ржевской и Бежецкой епархий. Также были разработаны методические пособия для педагогов и родителей, организованы практические семинары, круглые столы, прошёл конкурс методических разработок в рамках проекта «Моя семья», выпущено обновленное пособие для учащихся и педагогов региона «Святыни Тверской земли». Ключевыми мероприятиями прошлого года стали Торопецкая Свято-Тихоновская православная международная конференция, участие в которой приняли 800 человек, и Фаддеевские образовательные чтения, собравшие около 500 участников.

Также в 2018 году в регионе был реализован проект «Душа России — княжество Тверское»: в его рамках состоялись мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья и воспитанников детских домов, региональные конкурсы выразительного чтения, декоративно-прикладного творчества, учебных исследовательских краеведческих проектов, а также историко-краеведческая викторина и фотоквест по историческим местам Михаила Тверского.

Также в регионе продолжается реализация таких проектов, как «Нас пригласили во дворец», фестиваль «Волжский хоровой собор», «Живые уроки», «Уроки милосердия», «Школа Рачинского», форум «Вера и Дело», областной духовно-спортивный фестиваль и др.

В регионе были организованы 37 «родительских клубов» и «семейных гостиных», участниками которых стали 511 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Активизирована работа выездной «Родительской приемной», поддержку получили более 5300 семей. Кроме того, в Тверской области состоялись этапы Всероссийского конкурса «Семья года». 70 семей были удостоены медали «За любовь и верность».