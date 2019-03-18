Москва, 18 марта, 2019, 19:42 — ИА Регнум. «В январе руководство судоходной компании, флот группы которой, по данным на сентябрь прошлого года, состоял из 147 собственных и зафрахтованных судов (включая суда в СП) общим дедвейтом около 12,7 млн тонн, заявило, что неопределенность на фрахтовом рынке задерживает давно запланированное IPO.

Scf-group.com Палуба танкера «СКФ Балтика»

Многомиллионные убытки в компании также традиционно связывают со слабыми рынками. Получается заколдованный круг — перемены в «Совкомфлот» могли бы принести инвесторы, но «красивой истории» для них у компании нет, как признается сам ее гендиректор Сергей Франк.

Франк управляет «Совкомфлотом», специализирующемся на транспортировке энергоносителей, бессменно 15 лет. Именно несменяемость руководства, по предположению экспертов, могла породить отсутствие вектора нового развития компании. Эксперты предполагают, что как только добыча нефти станет менее активной, компания может потерять свои позиции.

Финансовые проблемы у компании начались давно. Так, по данным finanz.ru «Чистый убыток «Совкомфлота» по МСФО за 9 месяцев 2018 года составил 57,5 млн долларов, что в 7,5 раз превышает убыток за аналогичный период 2017 года». При том, что по итогам позапрошлого года компания получила убыток в размере 113 млн долларов.

Не может не вызывать вопросов то, что госкомпания активно пользуется офшорами. У «Совкомфлота» на 31 декабря 2018 года только на Кипре названо в качестве аффилированных четыре лица: SCF Overseas Holding Limited, SCF Management Services, SCF Supply Vessels Limited, Novoship Holdings Limited. Еще одна компания SCF Tankers Limited базируется в Либерии, которая, по некоторым оценкам, считается второй крупнейшей офшорной юрисдикцией по количеству зарегистрированных кораблей в мире.

Кроме этого, от государственного морского перевозчика такого уровня государство ждет крупных заказов для отечественной судостроительной отрасли.

В сентябре 2017 года было подписано соглашение по строительству пяти нефтяных танкеров Aframax, работающих на СПГ. Строительство судов будет проходить на верфи «Звезда» в Приморье, их оператором станет «Совкомфлот». Предполагается, что этот проект должен получить конструкторско-технологическую документацию и опыт по строительству таких судов на южнокорейской верфи Hyundai, где «Совкомфлот» уже строит четыре аналогичных танкера для Shell.

Напомним, что в феврале 2017 года российская компания заказала строительство четырех танкеров класса Aframax на верфях южно-корейской Hyundai. Общая стоимость контракта предполагалась на уровне в $240 млн.

Эксперты вспомнили и вливания в непрофильные проекты в «тучные годы», что, по их мнению, тоже характеризует стиль корпоративного управления. В 2010 году «Совкомфлот» в ходе реновации Морского вокзала Сочи, которую он проводил, нанял главного экипировщика олимпийской сборной России — Bosco di Ciliegi — для создания в историческом здании аналога московского ГУМа. Общая стоимость редевелопмента Сочинского порта по информации СМИ обещала составить около 15 млрд рублей. По курсу того времени — это около 500 млн долларов. Сейчас, в сложный период, эти средства наверняка бы пригодились компании для более насущных нужд.

Морскому перевозчику приходится привлекать все новые кредиты, в частности, на сооружение СПГ-газовоза типоразмера «Атлантикмакс». Для привлечения этих инвестиций «Совкомфлот» заключил соглашение о займе с консорциумом из трех европейских банков на сумму в почти $150 млн. И эта сделка происходит на фоне общего долга судоходной компании, который на март 2018 года доходит до 226,8 млрд руб.по данным СМИ.

Некрасивая история для инвестора.

При этом не ясно, что делать с IPO компании. Причина его неоднократного откладывания в последние десять лет одна и та же — неблагоприятные условия на рынке. Эту же причину в январе в очередной раз озвучил журналистам генеральный директор «Совкомфлота» Сергей Франк.

«Нам необходимо, чтобы рынки вернулись к своим историческим средним показателям. Четвертый квартал порадовал нас, но цифры не являются рекордными», — сказал он.

Франк имел в виду первые признаки восстановления фрахтового рынка, которые, по его словам, наметились в последней четверти прошлого года. В свою очередь, итоги трех первых кварталов непосредственной деятельности компании не могли не огорчить потенциальных инвесторов.

«Наверное, состояние фрахтового рынка такое, что прийти к инвестору и рассказать очень красивую историю сложно», —признается Франк.

Результаты прошлого года глава компании пообещал объявить в конце марта.

В последнее время ухудшение своих показателей компания ожидаемо связывает с «беспрецедентно низкой конъюнктурой танкерного рынка».

Не изменил сложившейся традиции Франк и в этом году. По его словам, 2018 год — худший год для глобального рынка морских перевозок после 1992 года. «Экономика отрасли, что называется, оказалась ниже ватерлинии», — сказал он

Британские суды

Для потенциальных инвесторов, которые могли заинтересоваться акциями компании в ходе первичного размещения, бесспорно, важна долговременная репутация, в том числе и репутация главы компании.

И этим нынешнему менеджменту «Совкомфлота», карьерный рост которого некоторые СМИ связывают с одиозным олигархом 90-х Борисом Березовским, похвастать сложно. Особенно губительной для репутации, по мнению экспертов, может стать и многолетняя эпопея в британских судах, закончившаяся полным фиаско для российского морского перевозчика.

«Совкомфлот» обвинил нескольких бывших топ-менеджеров компании в мошенничестве и причинении многомиллионного ущерба. Любопытно, что в интервью СМИ участники спора рассказывали о переговорах, которые велись еще в 2006 году с целью урегулирования спора, но они закончились ничем, видимо решили, что в суде смогут выиграть больше.

В итоге британские судьи не только отказали в финансовых претензиях компании к бывшему менеджменту, но и обязали саму компанию «Совкомфлот» выплатить им компенсацию.

Разбирательства компании со своими бывшими топ-менеджерами не прекращаются в британских судебных инстанциях с 2005 года. Начиная с середины 2010-х годов, «Совкомфлот» постоянно преследуют неудачи в этих процессах. В июле 2014 года Апелляционный суд Лондона отказался взыскивать с ответчиков $108 млн по иску «Новошипа», который к тому времени уже почти на 100% принадлежал «Совкомфлоту». Затем, в ноябре того же года, подобное решение подтвердил Верховный суд Великобритании.

В сентябре 2016 года Высокий суд Лондона вынес решение взыскать с «Совкомфлота» в пользу одного из ответчиков компенсацию за незаконный арест, наложенный на подконтрольные ему активы в 2005—2010 годах. Ее сумма с учетом процентов и юридических расходов оценивалась в $80 млн.

При этом судья Высокого суда Лондона Стивен Мэйлс в своем вердикте пришел к заключению, что «действия Сергея Франка, генерального директора ПАО «Совкомфлот», и его подчиненных содержат большую степень вины, чем предполагаемые нарушения со стороны Никитина», говорится в решении суда. Судья Мэйлс также отмечает «нечестность Франка» и «фабрикацию доказательств» со стороны истцов» сообщалось насайте «Эха Москвы».

Следившие за процессом эксперты и сами уже бывшие обвиняемые в интервью «Дождь» все происходящее охарактеризовали, как «результат подковерной борьбы». Руководство госкомпании судя по всему, изначально было абсолютно уверено в победе.

В итоге суд обернулся полным крахом не только для самого руководителя госкомпании, но и нанес ущерб репутации страны. Поскольку в решениях судов оказались упоминания о первых лицах государства, топ-менеджерах крупнейших компаний.

В конце мая 2018 года Верховный суд Великобритании вынес окончательное решение по делу «Совкомфлота» против своих бывших топ-менеджеров. Британская высшая судебная инстанция отказала российскому морскому перевозчику в апелляции по претензиям к ответчикам. Верховный суд также обязал истцов оплатить расходы бывших топ-менеджеров «Совкомфлота».

Легенда о Березовском

У дотошных инвесторов вполне может возникнуть вопрос и о прошлом главы компании Сергея Франка. Например о легенде из публикации «Совершенно Секретно», о котором на днях писала «Независимая газета«

«Его столичная карьера раскручивалась просто блистательно. Заместитель директора департамента морского транспорта через год становится заместителем министра транспорта, через десять месяцев он уже первый заместитель, еще через одиннадцать — министр», описывала его путь газета «Совершенно секретно» 01.12.2001 . Объяснить столь стремительное продвижение по служебной лестнице исключительно способностями и трудолюбием вряд ли возможно. Но это если не знать публикаций СМИ того времени, в которых предполагалось, что Сергей Франк мог быть близок с «королем подковерных интриг» Борисом Березовским. Если эти доводы верны, тогда все становится на свои места.

Укрепил отношения весьма показательный случай, о котором сообщало то же издание. По данным газеты, в декабре 1996 года Борис Березовский и заместитель одной из крупных авиакомпаний Николай Глушков обратились к министру транспорта с просьбой подписать распоряжение, разрешающее аккумулировать все средства, собираемые представительствами за рубежом, на счетах швейцарской фирмы «Андава». Министр «ходокам» категорически отказал. «Березовский с Глушковым, дождавшись, когда он уедет в командировку, пришли к Франку, исполнявшему обязанности министра. И тот распоряжение подписал», — пишет «Совершенно секретно», по данным которой, по сути, десятки миллионов долларов тогда утекли на счет иностранных фирм.

Тогда же, как полагают некоторые участники рынка, Сергей Франк занялся переделом рыболовецкого флота страны. Он, вероятно, решил взять под свой контроль большую часть вылова и стать монополистом отрасли.

Сопровождалось все это развалом Балтийского морского пароходства (БМП) — крупнейшее пароходство России, имевшее более 180 судов, прекратило свое существование.

Существует версия, что Франк начал готовить для себя пост руководителя «Совкомфлота» еще в министерском кресле. Так, pravo.ru, освещая британский процесс, сообщало, что «У Дмитрия Скарги (бывший гендиректор «Совкомфлота», — прим. ред.) и Тагира Измайлова (экс-президент «Новошипа»), ушедших в отставку в 2004—2005 гг., был конфликт с тогдашним министром транспорта Сергеем Франком, указывается в материалах суда со ссылкой на показания ответчиков. Франк выступал за объединение «Совкомфлота» и «Новошипа», бывшие руководители пароходств были против».

Однако в 2004 году Франк возглавил «Совкомфлот», а в 2007 компании объединили.

Приватизация

Несмотря на финансовые проблемы «Совкомфлота» и репутационные вопросы к менеджменту, государство не отказывается от идеи приватизации компании. В феврале это намерение винтервью ТАСС подтвердила заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко. Она не озвучила, в каком формате будет проведена такая приватизация.

«Мы активно вместе с нашим агентом ВТБ-Капитал наблюдаем за фрахтовым фондовым рынком. Наши агенты говорят, что в этом году у нас возможен позитивный исход и повысится инвестиционная привлекательность «Совкомфлота». Поэтому мы никуда не спешим, будем стараться найти этот правильный момент. Над вариантами сделки мы пока думаем», — сказала она».