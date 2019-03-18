Симферополь, 18 марта, 2019, 19:29 — ИА Регнум. Украинцы в России не чувствуют никакой ущемлённости, в том числе и в Крыму. Об этом 18 марта на встрече с представителями общественности в Симферополе заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с общественностью в Севастополе

«Украинцы в России — третья этническая группа по численности, три миллиона человек. Я уверен, русский и украинский народ никогда не ссорились. И сейчас они, по моему глубочайшему убеждению, в ссоре не находятся. У нас непонимание только с руководством сегодняшней Украины, с которым вряд ли можно «сварить кашу» и добиться какого-то позитивного результата в развитии наших отношений. То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь и недоумение», — отметил президент.

Он также выразил надежду на то, что предвыборная антироссийская волна на Украине схлынет и в будущем появятся какие-то предпосылки для развития межгосударственных связей.

«Время всё лечит. Уверен, что глубокие корни нашей общей истории, культуры и веры возьмут верх над всякой политической пеной сегодняшнего дня», — подчеркнул президент.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин прибыл в Крым на празднование пятилетия Русской весны. После торжественного запуска двух новых ТЭС и посещения музейного комплекса в Севастополе глава государства встретился с французскими политиками и общественностью в Симферополе.