Анкара, 18 марта, 2019, 19:28 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все, кто намерен устроить на турецкой земле что-то подобное расстрелу прихожан мечетей в Новой Зеландии, будут возвращаться домой «в гробах», 18 марта передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Мы были здесь 1000 лет и будем здесь до конца света… Стамбул не станет Константинополем!» — заявил Эрдоган на митинге, приуроченном к победе турецких войск над Великобританией при Галлиполи в 1915 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в новозеландском Крайстчерче террорист Брентон Таррант расстрелял из автоматического оружия прихожан двух мечетей, погибли 50 человек.

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