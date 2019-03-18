Повышение цен на интернет ущемляет права граждан Таджикистана — активисты
Душанбе, 18 марта, 2019, 19:12 — ИА Регнум. Аннулировать распоряжение антимонопольной службы относительно повышения цены на интернет и звонки внутри сети мобильных операторов требуют организации, представляющие гражданское общество Таджикистана, пишет сегодня, 18 марта, «Радио Озоди».
Совместное обращение подписали руководители девяти общественных организаций. Авторы заявляют, что резкое повышение цен на интернет и внутрисетевую мобильную связь не только не соответствует уровню доходов граждан и их социальному положению, но также нарушает права на свободу выражения мнения, доступ к информации. Кроме того, эти действия препятствуют достижению стратегических целей и противоречит международным обязательствам Таджикистана.
«Распоряжение противоречит международным обязательствам Таджикистана и негативно влияет на интересы Таджикистана и его телекоммуникационный рынок с точки зрения членства страны во Всемирной торговой организации», — говорится в обращении.
Напомним, ранее Антимонопольная служба Таджикистана распорядилась установить минимальную стоимость доступа к инернету. Таким образом, самый медленный в мире интернет с 27 марта подорожает в два раза.
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