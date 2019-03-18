Душанбе, 18 марта, 2019, 19:12 — ИА Регнум. Аннулировать распоряжение антимонопольной службы относительно повышения цены на интернет и звонки внутри сети мобильных операторов требуют организации, представляющие гражданское общество Таджикистана, пишет сегодня, 18 марта, «Радио Озоди».

Павел Беньков. Таджик с пиалой. 1928

Совместное обращение подписали руководители девяти общественных организаций. Авторы заявляют, что резкое повышение цен на интернет и внутрисетевую мобильную связь не только не соответствует уровню доходов граждан и их социальному положению, но также нарушает права на свободу выражения мнения, доступ к информации. Кроме того, эти действия препятствуют достижению стратегических целей и противоречит международным обязательствам Таджикистана.

«Распоряжение противоречит международным обязательствам Таджикистана и негативно влияет на интересы Таджикистана и его телекоммуникационный рынок с точки зрения членства страны во Всемирной торговой организации», — говорится в обращении.

Напомним, ранее Антимонопольная служба Таджикистана распорядилась установить минимальную стоимость доступа к инернету. Таким образом, самый медленный в мире интернет с 27 марта подорожает в два раза.

Читайте также: Интернет в Таджикистане подорожает еще больше — теперь из-за налогов

Ранее в сюжете: Стабильность: В Таджикистане худший в мире интернет