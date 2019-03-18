Киев, 18 марта, 2019, 19:08 — ИА Регнум. На Украине эксперты обсуждают сделанное накануне Петром Порошенко заявление о том, что он уверен в своей честной победе на президентских выборах, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поздравление

Напомним, с таким заявлением Порошенко выступил 17 марта в ходе встречи с избирателями в центре Киева.

«Победа неизменно будет за нами, и это будет честная победа… Предстоящие выборы будут полностью отвечать европейским стандартам избирательной кампании», — заявил действующий президент.

Политолог Виктор Небоженко уверен — то, что Порошенко «вытворял» с Украиной с 2014 по 2019 год, убедило его, что то же самое можно делать со страной еще пять лет. Надо только «проскочить» неприятный момент президентских выборов 2019 года.

«Его самоуверенность в своей победе растет так же быстро, как и презрение к украинскому народу, который согласится еще пять лет терпеть Порошенко. Порошенко глубоко уверен, что украинские избиратели — это не тот фактор политики, на который можно или надо обращать внимание после окончания выборов. Он уверен, что после своей скандальной победы на несправедливых, нечестных президентских выборах люди «покричат и успокоятся», а он займется любимыми и важными делами — обогащением и местью тем, кто критиковал, сомневался или оспаривал его власть», — комментирует текущую ситуацию эксперт.

Также политолог отмечает, что условному «Порошенко-2» как президенту второго срока осталось решить только четыре проблемы.

«Первая — как заставить Запад признать скандальные выборы, соответственно, как заставить зарубежных политиков приехать на инаугурацию старого-нового Порошенко… Вторая проблема, что делать с популярным Зеленским, который после выборов некуда не исчезнет, и с Тимошенко, которая будет уверена, что у нее украли победу? Третья проблема, которая волнует Порошенко-2, якобы «победившего» Украину на президентских выборах 2019 года, где проводить инаугурацию… Все подходит, кроме Киева. Ибо его «инаугурация» в Киеве, на Майдане или в Верховной раде — это отрытое издевательство над униженными, обманутыми и побежденными украинскими избирателями. И четвертая проблема «Порошенко-2» — как и на кого направить накопившийся гнев украинских избирателей. Президентские выборы должны были «выпустить пар» народных протестов, успокоить людей, принести изменения и обновление страны», — резюмирует специалист.

ИА REGNUM напоминает, что президентские выборы на Украине должны состояться 31 марта.

Согласно последним соцопросам, обнародованным в марте, шоумен Владимир Зеленский занимает первое место в президентском рейтинге, а вот действующий президент Петр Порошенко как раз возглавляет антирейтинг. Среди тех, кто определился с кандидатом и намерен пойти на выборы, за Порошенко готовы проголосовать 16,6% респондентов (за Зеленского — более 25%). Вместе с тем, по данным опроса, почти половина респондентов сказали, что не будут за него голосовать «ни при каких обстоятельствах».