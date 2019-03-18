Симферополь, 18 марта, 2019, 19:01 — ИА Регнум. Крым во многих сферах может стать лидером по стране. Об этом 18 марта на встрече с представителями общественности в Симферополе заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Здесь в Крыму очень глубокие корни различных областей жизни и, безусловно, здесь можно добиться общенационального результата», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российского государства заявил в Симферополе о том, что с 2014 года в Крыму сделано множество фундаментальных вещей, без которых дальнейшее развитие полуострова. И связаны они должны быть, по его словам, с производством, туристической сферой, образованием и наукой.