Калуга, 18 марта, 2019, 18:57 — ИА Регнум. В Калуге 18 марта состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню православной книги. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры области, в регионе данный праздник состоялся впервые. Его инициатором стал митрополит Калужский и Боровский Климент, а основными участниками — школьники младших классов, дети-инвалиды и дети из многодетных семей Калуги, Обнинска и муниципальных районов области.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области На Дне православной книги

По случаю Дня православной книги в калужском Театре юного зрителя открылась книжная выставка «Разумное, доброе, вечное», а также экспозиция рисунков и фотографий. Воспитанники воскресной школы при монастыре в честь Калужской иконы Божией Матери показали спектакль «Таинственная книга». Всем участникам и гостям праздника подарили книги.

В Дне православной книги приняли участие глава региона Анатолий Артамонов и митрополит Калужский и Боровский Климент. Приветствуя юных читателей, Анатолий Артамонов отметил, что появление книги стало прорывом в развитии общества.

«Книга — тихий собеседник, советчик, друг, с которым хочется провести время. Она делает нас умнее и добрее», — сказал глава региона.

«Книга больше даст, чем интернет. Если в интернете вы просто снимаете информацию, то, когда вы читаете книгу, бываете героями. Вы на месте главного героя находитесь, вы как бы вселяетесь в него, переживаете вместе с ним», — заявил председатель издательского совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент.

Напомним, торжества по случаю Дня православной книги состоялись в рамках Десятилетия детства.