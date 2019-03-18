Симферополь, 18 марта, 2019, 18:54 — ИА Регнум. Без того, что было сделано в Крыму и Севастополе с 2014 года, дальнейшее развитие полуострова невозможно. Об этом 18 марта на встрече с представителями общественности в Симферополе заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с общественностью Крыма и Севастополя

«За предыдущие пять лет в Крыму сделано немало, но это вещи фундаментального характера и длительного цикла реализации, без которых невозможно развитие полуострова вообще. Невозможно развитие на какой бы то ни было территории без наличия определенного объёма электроэнергии, тепла, без транспортной инфраструктуры, вопросов водоснабжения. На этой базе, по его словам необходимы проекты развития на местах», — сказал Путин.

По его словам, прежде всего, эти проекты должны быть связаны с производством, со сферой туризма, образования и науки.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта после торжественного запуска двух новых ТЭС и посещения музейного комплекса в Севастополе, президент России Владимир Путин встретился с французскими политиками, а потом с представителями общественности в Симферополе.