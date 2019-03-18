Калуга, 18 марта, 2019, 18:56 — ИА Регнум. Создать условия для обустройства комплексной инфраструктуры казачества в рамках государственной программы «Поддержка развития российского казачества» призвал 18 марта в Калуге на заседании областного правительства министр внутренней политики и массовых коммуникаций региона Олег Калугин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kazaknews.ru Калужское казачество

По словам калужского министра, особое внимание будет уделено повышению роли казачества в патриотическом воспитании молодежи и ее подготовке к защите Отечества. Так, в области планируется увеличить количество кадетских классов казачьей направленности, а также активно привлекать в ряды калужского казачества всех разделяющих его интересы граждан.

На заседании выяснилось, что реестровых казаков в регионе около двухсот. Такая цифра явно не устроила губернатора области Анатолия Артамонова.

«Принимайте побольше представителей других национальностей, и тогда у вас будет интернациональное казачье общество. И это будет служить сплочению представителей национальностей различных, которые живут на территории нашей области. К примеру, объединение украинцев или Союз армян России. Главное, чтобы в бога верили и Родину берегли», — подчеркнул Анатолий Артамонов

Также калужский губернатор выразил готовность оказать поддержку казакам-фермерам:

«В исторической ретроспективе казак — это прежде всего хлебопашец. Организуйте хотя бы одно образцово-показательное казачье поселение, фермерское хозяйство. Мы поможем. Казак не обязательно должен быть только с нагайкой. Он, прежде всего, — за плугом» — предложил Артамонов.

В Калужской области уже имеется образцовое казачье поселение на хуторе Масловский в Козельском районе. На заседании правительства поступило предложение провести в Масловском сбор всего калужского казачьего общества.