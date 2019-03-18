Курск, 18 марта, 2019, 18:51 — ИА Регнум. Кадеты курской школы №18 будут проходить практику в Черноморском высшем военно-морском училище им. Нахимова в Севастополе. Как сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на директора школы Светлану Медвецкую, после воссоединения Крыма с Россией школьники спустя десятилетие снова получили возможность проходить практику на Чёрном море.

Севастополь

Традиция ежегодно отправлять курских кадетов на военно-историческую практику на Чёрное море была утрачена по инициативе Украины. Летом 2019 года эта традиция будет восстановлена — благодаря договору с Черноморским училищем, заключённым в конце 2018 года.

Марина Каширская ИА REGNUM Балаклавский подземный музейный комплекс

Кадеты в течение двух недель будут изучать историю города, увидят военные корабли и посетят завод подводных лодок в Балаклаве. У них также будет возможность ознакомиться с программой училища. В курской школе сообщили, что трое выпускников собираются поступать в Черноморское военно-морское училище.

Марина Каширская ИА REGNUM Балаклава

Также в Курске прошли масштабные мероприятия, приуроченные к пятилетию воссоединения Крыма с Россией. 18 марта в областном центре прошла акция «Мы вместе — Крым и Россия!», исторический квест «Крымская весна» и праздничный концерт в рамках одноимённого фестиваля.

В Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова прошла медиалекция «Крым — частица России» с материалами Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, а в КТЦ «Звёздный» открылась персональная выставка живописи художницы Веры Мазаевой «Крым, Россия — Родина моя».