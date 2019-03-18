Москва, 18 марта, 2019, 18:35 — ИА Регнум. ФАС России завершила расследование дела с участием губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

Kremlin.ru Борис Дубровский

Дело было возбуждено в августе 2018 года. 18 марта 2019-го на заседании комиссии ФАС была оглашена резолютивная часть решения. Члены комиссии сочли доказанным существование двух антиконкурентных соглашений.

Участниками одного из таких соглашений оказались губернатор, областное министерство дорожного хозяйства и транспорта, а также АО «Южуралмост». В результате на рынке реконструкции, строительства и ремонта дорог оказалась ограничена конкуренция. По данным ФАС, с 2015 по 2018 год более 90% заключаемых на территории Челябинской области контрактов в этой сфере было именно с АО «Южуралмост». По сути, компания в этой сфере стала монополистом.

Ещё одно антиконкурентое соглашение было выявлено между фирмой «Южуралмост» и областным министерством дорожного хозяйства. По данным комиссии ФАС, оно касалось десяти аукционов на общую сумму около 2,4 млрд рублей. Компания побеждала в этих аукционах, при этом цена контрактов была снижена не более чем на полтора процента.

«Министерством настойчиво совершались все возможные действия для заключения контрактов именно с АО «Южуралмост», чему способствовал также губернатор Челябинской области», — говорится в официальном сообщении ФАС.

В частности, по данным ведомства, представители заказчика отклоняли заявки конкурентов, а контракты заключали, даже несмотря на предписания Челябинского управления ФАС. «Реализации соглашения способствовали установленные комиссией факты систематического неформального взаимодействия сотрудников министерства и АО «Южуралмост», — пояснили в ведомстве.

Как отмечает заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский, решение по этому делу скоро будет направлено в МВД и Генпрокуратуру. «Ждём соответствующей реакции от указанных ведомств», — заявил Цариковский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о возбуждении дела против губернатора ФАС объявила 30 августа 2018 года. При этом в правительстве Челябинской области заявили журналистам, что претензии считают необоснованными, и подчеркнули, что в регионе работа по организации и проведения торгов идёт в строгом соответствии с законодательством о защите конкуренции, контрактной системе и в соответствии с имеющейся судебной практикой

«Губернатор Челябинской области Борис Дубровский нетерпим к любым фактам нарушения существующего законодательства в сфере закупок», — сказал тогда журналистам пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин.