Ярославль, 18 марта, 2019, 18:17 — ИА Регнум. Для Ярославского перинатального центра закуплено три новых аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. Стоимость каждого аппарата 4,5 миллиона рублей, техника приобретена за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования. Как пояснили в правительстве региона, прибор точно измеряет даже самый слабый дыхательный объем, может подстраивать терапию под конкретного малыша. Благодаря аппарату, медики смогли выходить малыша, который родился на 31 неделе беременности и весил менее килограмма.

Сайт правительства Ярославской области Новый аппарат искусственной вентиляции легких

«Я очень благодарна всем врачам. Первое время было очень тяжело, особенно когда в реанимации и не знаешь, как сложится ситуация дальше. Сейчас же мы поправляемся и смело смотрим в будущее», — рассказала мать ребенка Наталья Голованова.

А вот спасти двоих детей, родившихся на 21 неделе беременности, врачи Ярославского перинатального центра не смогли. Сейчас проверку по данному факту проводит областное управление Следственного комитета России.