Южно-Сахалинск, 18 марта, 2019, 18:17 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ передало в собственность Сахалинской области ряд земельных участков, находящихся в оперативном управлении военного ведомства. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Пресс-служба министерства обороны РФ Минобороны передало Сахалинской области участки под социальную инфраструкту

Соответствующее соглашение 18 марта в Москве подписали министр обороны Сергей Шойгу и глава Сахалинской области Валерий Лимаренко. Передаваемые участки расположены на Сахалине и Курильских островах и не планировались к дальнейшему использованию министерством. Как сообщил врио губернатора островного региона Валерий Лимаренко, на этих участках будут построены новые объекты социальной инфраструктуры.

«Будем строить детские сады, школы, будем благоустраивать эту территорию. Тем самым выполним задачи, которые поставил президент России по всем социальным программам», — сказал Валерий Лимаренко.

Сергей Шойгу в свою очередь отметил, что Министерство обороны ведёт большую работу по передаче неиспользуемых фондов, сооружений и земель в ведение регионов. «Рассчитываем, что они получат новую жизнь и послужат на пользу и жителям Сахалина, ну и, конечно, военнослужащим, которые служат и живут там», — сказал министр.

Как сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области, с просьбой о передаче в региональную собственность неиспользуемых участков земли Лимаренко обратился к Шойгу в конце февраля 2019 года.

«В рамках своих полномочий мы оказываем поддержку военнослужащим и их семьям. Одно из главных направлений — помощь в решении жилищного вопроса. Дома, квартиры в которых будут переданы военнослужащим, в настоящее время возводятся на Сахалине и Курильских островах. Мы также создаем для них социальную инфраструктуру: детсады, дома культуры, отделения врачебной практики и амбулатории. Но для дальнейшей работы необходимо решить земельный вопрос», — объяснил Валерий Лимаренко.

Глава региона рассказал министру о планах по жилищному строительству на Шикотане, реконструкции дороги к военной части на Кунашире и других проектах, которые руководство области планирует реализовать на полученных территориях.